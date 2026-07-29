Пенсии по-новому: кого коснутся изменения с августа и как засчитают стаж

Главное Новый закон : со 2 августа упрощают подтверждение страхового стажа для пенсии.

: со 2 августа упрощают подтверждение страхового стажа для пенсии. Без уплаты взносов : периоды работы будут отнесены при наличии отчетности работодателя.

: периоды работы будут отнесены при наличии отчетности работодателя. Документы : Пенсионный фонд сам получит данные из реестров, без лишних справок.

: Пенсионный фонд сам получит данные из реестров, без лишних справок. Выплаты: массового повышения пенсий не будет, только отдельные доплаты.

Что изменится со 2 августа

Со 2 августа 2026 года вступает в силу Закон №4851-IX "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по подтверждению страхового стажа".

В Федерации профсоюзов Украины назвали изменения положительными, хотя отметили, что они не решают все проблемы с подтверждением страхового стажа.

Основные новшества:

Пенсионный фонд больше не потребует документов, которые уже есть в государственных реестрах.

В стаж отнесут отдельные периоды работы, даже если работодатель не уплатил единый взнос.

ПФУ обязан помогать людям собирать нужные документы для оформления пенсии.

Стаж без уплаты взносов: кому зачислят

Периоды работы, за которые не уплачены взносы, относят к страховому стажу при двух условиях. Работодатель имеет задолженность по уплате единого взноса. Но при этом он подал отчетность, подтверждающую начисление зарплаты и взносов в сумме не менее минимального страхового взноса.

Такие периоды будут учтены для определения права на пенсию. В то же время, на размер пенсионных выплат они могут не повлиять полностью.

Требования к продолжительности страхового стажа для ухода на пенсию в 60 лет ежегодно возрастают. В 2026 году нужно 33 года стажа, в 2027-м -9 34 года, а с 2028 года = уже 35 лет.

Пример из жизни

Человеку исполняется 60 лет в 2026 году, и он имеет 32 года страхового стажа. Но есть еще два года работы, за которые работодатель не уплатил единый взнос, хотя подавал отчетность о начислении зарплаты.

Согласно новому закону эти два года отнесут в стаж для определения права на пенсию. Вместе с имеющимися 32 годами выйдет 34 года, и человек сможет оформить пенсию по возрасту. При назначении пенсии эти периоды могут не учитываться при определении ее размера, хотя дадут право на выход на пенсию по возрасту.

Пенсионный фонд поможет с документами

Если для назначения или перерасчета пенсии не хватает документов, работники ПФУ должны содействовать их получению.

В случае отказа из-за недостаточного страхового стажа человеку обязаны объяснить, как его подтвердить. В частности это можно сделать через суд.

Если трудовой книжки нет или в ней отсутствуют нужные записи, стаж можно подтвердить:

данными из реестра застрахованных лиц;

справками, выписками из приказов, сведениями о выплате заработной платы;

документами о банковских переводах зарплаты;

показаниями не менее двух свидетелей, знавших заявителя по совместной работе;

решением суда об установлении периода трудовых отношений

Повышения пенсий в августе не будет

Массовый пересчет пенсий в августе не запланирован, поскольку индексация состоялась в марте.

В то же время, отдельные категории пенсионеров получат:

возрастные доплаты в размере 300, 456 или 570 гривен;

индивидуальные перерасчеты пенсии;

разовую денежную помощь ко Дню Независимости для определенных законом категорий.

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