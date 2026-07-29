Пенсии по-новому: кого коснутся изменения с августа и как засчитают стаж

Со 2 августа в Украине изменяются правила назначения пенсий. Упростят сбор документов, а часть периодов работы причислят к стажу даже без уплаты взносов работодателем.
РБК-Украина рассказывает о всех изменениях в пенсионном законодательстве, которые будут действовать с 1 августа.
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Со 2 августа 2026 года вступает в силу Закон №4851-IX "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по подтверждению страхового стажа".
В Федерации профсоюзов Украины назвали изменения положительными, хотя отметили, что они не решают все проблемы с подтверждением страхового стажа.
Основные новшества:
Периоды работы, за которые не уплачены взносы, относят к страховому стажу при двух условиях. Работодатель имеет задолженность по уплате единого взноса. Но при этом он подал отчетность, подтверждающую начисление зарплаты и взносов в сумме не менее минимального страхового взноса.
Такие периоды будут учтены для определения права на пенсию. В то же время, на размер пенсионных выплат они могут не повлиять полностью.
Требования к продолжительности страхового стажа для ухода на пенсию в 60 лет ежегодно возрастают. В 2026 году нужно 33 года стажа, в 2027-м -9 34 года, а с 2028 года = уже 35 лет.
Человеку исполняется 60 лет в 2026 году, и он имеет 32 года страхового стажа. Но есть еще два года работы, за которые работодатель не уплатил единый взнос, хотя подавал отчетность о начислении зарплаты.
Согласно новому закону эти два года отнесут в стаж для определения права на пенсию. Вместе с имеющимися 32 годами выйдет 34 года, и человек сможет оформить пенсию по возрасту. При назначении пенсии эти периоды могут не учитываться при определении ее размера, хотя дадут право на выход на пенсию по возрасту.
Если для назначения или перерасчета пенсии не хватает документов, работники ПФУ должны содействовать их получению.
В случае отказа из-за недостаточного страхового стажа человеку обязаны объяснить, как его подтвердить. В частности это можно сделать через суд.
Если трудовой книжки нет или в ней отсутствуют нужные записи, стаж можно подтвердить:
Массовый пересчет пенсий в августе не запланирован, поскольку индексация состоялась в марте.
В то же время, отдельные категории пенсионеров получат:
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Ранее сообщалось о доплате к пенсиям в размере 570 гривен. Эта выплата назначается отдельным категориям пенсионеров и не связана с изменениями в страховом стаже.
Напомним, ранее также объяснялось, кто и как может подтвердить трудовой стаж. Тогда рассказывали, какие документы можно использовать при отсутствии трудовой книги