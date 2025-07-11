Пенсії переселенців перерахують у ПФУ: хто ризикує втратити гроші та як їх повернути

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні спростили правила отримання пенсій для переселенців, мешканців ТОТ і тих, хто за кордоном. Тепер пенсію можна отримувати в будь-якому уповноваженому банку, через "Укрпошту" або з доставкою додому. Також спрощено зміну банку.

Також ми розповідали, що в Україні найвищі пенсії отримують судді та прокурори. За даними ПФУ, максимальна пенсія судді - 390 тис. гривень, у прокурора - 219 тис. гривень. Середній розмір довічного утримання суддів - майже 100 тис. гривень, у прокурорів - 21,9 тис. гривень.

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