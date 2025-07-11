Пенсии переселенцев перечислят в ПФУ: кто рискует потерять деньги и как их вернуть

Что решило правительство

Средства таких пенсионеров временно будут передаваться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), где будут храниться до момента обращения владельца или его наследников. Это предусмотрено законом о госбюджете на 2025 год.

Решение касается пенсионеров-переселенцев, которые:

переехали с оккупированных территорий еще до 24 февраля 2022 года;

получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабной войны;

не пользовались карточкой более года или не проходили идентификацию более полугода.

В Минсоцполитики отмечают, что пенсионные деньги не исчезают. Если пенсионер жив или есть законные наследники, средства можно получить полностью одним платежом.

Как получить пенсию обратно

Подать заявление:

лично в ПФУ или "Ощадбанке";

онлайн через портал ПФУ или "Дію".

После обращения деньги перечислят на банковский счет.

В случае смерти получателя средства имеют право получить его наследники.

Как избежать перевода средств в ПФУ

Пенсионерам нужно регулярно проходить физическую идентификацию:

в отделении "Ощадбанка";

в ПФУ;

онлайн с использованием электронной подписи.

Те, кто прошел идентификацию, продолжат получать выплаты как раньше.

Горячая линия ПФУ: 0 800 503 753 (бесплатно по Украине).