Пенсии переселенцев перечислят в ПФУ: кто рискует потерять деньги и как их вернуть

В Украине урегулировали порядок учета пенсионных средств переселенцев, которые более года не пользовались своими счетами в банке. Речь идет о более 10 миллиардах гривен, которые остаются без движения на счетах ВПЛ в "Ощадбанке".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Средства таких пенсионеров временно будут передаваться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), где будут храниться до момента обращения владельца или его наследников. Это предусмотрено законом о госбюджете на 2025 год.
Решение касается пенсионеров-переселенцев, которые:
В Минсоцполитики отмечают, что пенсионные деньги не исчезают. Если пенсионер жив или есть законные наследники, средства можно получить полностью одним платежом.
Подать заявление:
После обращения деньги перечислят на банковский счет.
В случае смерти получателя средства имеют право получить его наследники.
Пенсионерам нужно регулярно проходить физическую идентификацию:
Те, кто прошел идентификацию, продолжат получать выплаты как раньше.
Горячая линия ПФУ: 0 800 503 753 (бесплатно по Украине).
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине упростили правила получения пенсий для переселенцев, жителей ВОТ и тех, кто за границей. Теперь пенсию можно получать в любом уполномоченном банке, через "Укрпочту" или с доставкой на дом. Также упрощена смена банка.
Также мы рассказывали, что в Украине самые высокие пенсии получают судьи и прокуроры. По данным ПФУ, максимальная пенсия судьи - 390 тыс. гривен, у прокурора - 219 тыс. гривен. Средний размер пожизненного содержания судей - почти 100 тыс. гривен, у прокуроров - 21,9 тыс. гривен.
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