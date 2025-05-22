Пенсіонери з ТОТ і за кордоном ризикують втратити виплати без ідентифікації - що робити
В Україні запровадили нові правила, які спрощують отримання пенсій для українців з тимчасово окупованих територій (ТОТ), переселенців і тих, хто зараз перебуває за кордоном.
РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України розповідає, що передбачають нововведення.
У відомстві акцентують, що зміни спрямовані на забезпечення безперебійних виплат в умовах воєнного стану.
Основні нововведення
Пенсії можна отримувати не лише в Ощадбанку. Тепер отримувачі можуть обрати будь-який уповноважений банк незалежно від дати переміщення з ТОТ чи наявності довідки ВПО. Також доступна виплата через "Укрпошту" або з доставкою додому.
Змінити банк стало простіше. Зробити це можна особисто в ПФУ, онлайн через вебпортал або через обраний банк.
Нові умови для тих, хто перебуває на ТОТ або за кордоном:
- щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня;
- здійснювати витрати з пенсійної картки щонайменше раз на пів року;
- пенсіонери з ТОТ мають повідомити ПФУ, що пенсія не отримується від РФ - у заяві або довільній формі.
Більше інформації можна отримати на офіційному порталі Мінсоцполітики та за телефонами гарячої лінії ПФУ:
- 0800 503 753,
- (044) 281 08 70,
- (044) 281 08 71.
Нагадаємо, в Україні пенсію можуть призупинити, якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію або не користувався пенсійним рахунком 6 місяців. Це стосується переселенців і тих, хто за кордоном. Виплату можна поновити через заяву до ПФУ та проходження ідентифікації. Ми розповідали, як це зробити.
Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін затвердив нові правила зарахування до пенсійного стажу періодів роботи в республіках СРСР до 1992 року. Тепер українцям, які працювали за межами України до 1 січня 1992-го, ці періоди можуть враховуватись при призначенні пенсії - якщо інша держава не платить за них пенсію. Пенсійному фонду доручено переглянути рішення, ухвалені з 2024 року. Це пов’язано з виходом України з пенсійної угоди країн СНД.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.