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Хто в Україні отримує найвищі пенсії: рейтинг виплат суддям та прокурорам

Україна, Четвер 10 липня 2025 14:48
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Хто в Україні отримує найвищі пенсії: рейтинг виплат суддям та прокурорам Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Найвищі пенсії отримують судді та прокурори. Виплати встановлені за спеціальними законами, ухваленими Верховною Радою та підписаними президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева у Facebook.

Депутат від "Слуги народу" оприлюднив відповідь від Пенсійного фонду України на свій запит. У запиті до ПФУ він попросив показати 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів.
Хто в Україні отримує найвищі пенсії: рейтинг виплат суддям та прокурорам

Гетманцев оприлюднив деякі з них:

Судді - 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч.
Хто в Україні отримує найвищі пенсії: рейтинг виплат суддям та прокурорам

Прокурори - 219 та 119 тисяч відповідно.
Хто в Україні отримує найвищі пенсії: рейтинг виплат суддям та прокурорам

Згідно з даними, тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому рейтингу - від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.
Хто в Україні отримує найвищі пенсії: рейтинг виплат суддям та прокурорам

Гетманцев нагадав, що іде процес розгляду законопроекту щодо скасування спецпенсій прокурорів. "Впевнений, що ми зможемо подолати спротив і прийняти його у другому читанні", - написав він.

Пенсії суддів та прокурорів

За даними ПФУ, у 2024 році найбільші виплати отримували судді. Середній розмір довічного утримання 3769 суддів становив 99,7 тисяч гривен.

Другий за розміром середній розмір спеціальних пенсій був у прокурорів – 21,9 тисяч гривень. Такі спецпенсії отримувала 5851 особа.

Нагадаємо, в Україні спецпенсіонери користуються трьома видами пільг: менший страховий стаж менший вік до пенсії і більший відсоток від зарплати.

За даними Мінсоцполітики, кожен п'ятий українець має право на дострокову пенсію

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