Некоторые пенсионеры могут остаться без выплат уже с 1 января. Чтобы этого избежать, идентификацию нужно пройти до 31 декабря 2026, но правило действует не для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Ежегодная физическая идентификация должна проходить две категории получателей пенсий и страховых выплат. Первая - люди, временно пребывающие за границей не менее 183 дней в течение календарного года. Сюда же принадлежат те, кто из-за российской агрессии получил за границей временную защиту или статус беженца и не оформлял документы на постоянное проживание в другой стране.

Вторая категория - пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях Украины.

Статус внутриперемещенного лица сам по себе не означает, что идентификацию нужно проходить. Ее не проходят выехавшие с оккупированной территории, фактически живущие на подконтрольной Украине территории, сообщил об этом Пенсионный фонд и переоформил выплату по новому адресу.

Как пройти идентификацию дистанционно

Пенсионный фонд предусмотрел несколько способов. Первый - онлайн с помощью Дія. Підпис. Для этого нужно войти на веб-портал Фонда или в мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины" через Дію. Подпись. После подтверждения личности процедура считается пройденной.

Второй способ - видеосвязь с работником Пенсионного фонда. Для начала нужно подать заявление через вебпортал или позвонить в контакт-центр по номерам:

0 800 503 753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Во время видеозвонка пенсионер показывает паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и отвечает на вопросы работника.

Также идентификацию можно пройти лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или уполномоченном банке.

Украинцы за границей могут обратиться в посольство или консульство Украины и получить документ, подтверждающий, что человек жив. Его передают в Пенсионный фонд вместе с заявлением о возобновлении выплат.

Что будет, если не пройти идентификацию

Если человек из обязательной категории не пройдет идентификацию до 31 декабря, выплата пенсии может быть прекращена. Право на уже назначенную пенсию она при этом не теряет.

После прохождения идентификации выплаты возобновляются. Также нужно сообщить Пенсионному фонду, что соответствующих выплат от органов пенсионного обеспечения России человек не получает.

Проверить, пройдена ли идентификация, можно в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда или в приложении. Для этого есть сервис "Моя идентификация".

Напомним, переселенцам, имеющим право на пособие на жительство, выплаты продлили автоматически до 28 февраля 2027 года.

Помощь могут отменить, если человек находится за границей более 30 дней подряд или более 60 дней в течение шести месяцев.