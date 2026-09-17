До пенсії додадуть понад 900 гривень щомісяця: хто з українців отримає надбавку

Хто має право на надбавку

Доплату можуть призначити жінці, яка народила або усиновила та виховала до шестирічного віку п'ять і більше дітей. Право визначає Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

У деяких випадках надбавку отримує і батько - якщо саме він займався вихованням дітей.

Виплату нараховують додатково до основної пенсії. При цьому не має значення, який вид пенсії отримує людина - за віком, інвалідністю, вислугою років чи у зв'язку з втратою годувальника.

Скільки платять залежно від кількості дітей

Розмір надбавки рахують як відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить дві тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять гривень.

за п'ятьох дітей - 35%, це 908 гривень на місяць;

за шістьох дітей - 36%, або 934 гривні;

за сімох дітей - 37%, або 960 гривень;

за вісьмох дітей - 38%, або 986 гривень;

за дев'ятьох дітей - 39%, або 1012 гривень;

за десятьох і більше дітей - 40%, або 1038 гривень.

Тобто йдеться саме про надбавку до пенсії, а не про збільшення всієї виплати на 35-40%.

Ця доплата не залежить від щорічної березневої індексації пенсій. Її сума змінюється лише тоді, коли зростає прожитковий мінімум для непрацездатних громадян.