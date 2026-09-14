ФОП платять ЄСВ роками, але ризикують отримати малу пенсію: роз'яснення ПФУ

Підприємці звикли самостійно контролювати податки й фінанси свого бізнесу, але про майбутню пенсію часто згадують лише ближче до похилого віку. Виявляється, роки роботи самі по собі ще нічого не гарантують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Від чого залежить майбутня пенсія

Для фізичних осіб-підприємців діють ті самі правила, що і для найманих працівників. Розмір пенсії залежить від страхового стажу та суми, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок.

Пенсійний вік. Право на пенсію за віком виникає з 60 років, якщо є потрібний страховий стаж.

Страховий стаж. До нього зараховують місяці, за які ФОП сплатив внесок не менше мінімального розміру.

Сума внесків. Чим вища база нарахування ЄСВ, тим вищий індивідуальний коефіцієнт заробітку і, відповідно, майбутня пенсія.

Окремо варто підтвердити стаж за періоди до 2004 року - для цього можуть знадобитися документи.

Як рахується формула пенсії

Пенсію обраховують за формулою, яка враховує середню зарплату в Україні, індивідуальний коефіцієнт заробітку та коефіцієнт страхового стажу.

У спрощеному вигляді формула виглядає так: пенсія дорівнює середній зарплаті по країні, помноженій на індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт страхового стажу.

Середня зарплата по країні - одна з базових величин розрахунку.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати показує співвідношення доходу, з якого платилися внески, до середньої зарплати.

Коефіцієнт страхового стажу залежить від кількості років сплати внесків.

Тобто для ФОП важливо не тільки не втрачати місяці стажу, а й звертати увагу на суму внесків.

Як впливає сплата ЄСВ на майбутню пенсію

Більшість підприємців платять ЄСВ із мінімальної бази. Це виконує формальну вимогу щодо внеску, але водночас формує невисокий рівень доходу для розрахунку пенсії.

Тому навіть тривалий страховий стаж сам по собі не гарантує великої пенсії. Якщо роками внески надходили лише з мінімальної бази, майбутні виплати можуть бути суттєво обмеженими.

Для ФОП варто розділяти два різні показники - кількість років стажу та розмір доходу, з якого сплачувалися внески. Обидва впливають на розмір майбутньої пенсії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розробляє законопроєкт про захист пенсіонерів під час примусового стягнення боргів.

Виплату хочуть гарантувати на рівні прожиткового мінімуму - зараз це дві тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять гривень, які не можна забирати навіть за наявності боргу.