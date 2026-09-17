К пенсии прибавят более 900 гривен ежемесячно: кто из украинцев получит надбавку

Кто имеет право на прибавку

Доплату могут назначить женщине, родившей или усыновившей и воспитавшей до шестилетнего возраста пять и более детей. Право определяет Закон Украины "О пенсиях за особые награды перед Украиной".

В некоторых случаях надбавку получает и отец - если именно он занимался воспитанием детей.

Выплату начисляют дополнительно к основной пенсии. При этом не имеет значения, какой вид пенсии получает человек – по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца.

Сколько платят в зависимости от количества детей

Размер надбавки считают как процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет две тысячи пятьсот девяносто пять гривен.

за пятерых детей - 35%, это 908 гривен в месяц;

за шестерых детей - 36%, или 934 гривны;

за семерых детей - 37%, или 960 гривен;

за восемь детей - 38%, или 986 гривен;

за девять детей - 39%, или 1012 гривен;

за десять и более детей - 40%, или 1038 гривен.

То есть речь идет именно о надбавке к пенсии, а не об увеличении всей выплаты на 35-40%.

Эта доплата не зависит от ежегодной мартовской индексации пенсий. Ее сумма изменяется только тогда, когда растет прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан.