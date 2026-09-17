До пенсії додадуть понад 900 гривень щомісяця: хто з українців отримає надбавку
Деякі українці можуть щомісяця отримувати окрему доплату до своєї пенсії. Скільки саме нарахують, залежить від кількості дітей у сім'ї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Хто має право на надбавку
Доплату можуть призначити жінці, яка народила або усиновила та виховала до шестирічного віку п'ять і більше дітей. Право визначає Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".
У деяких випадках надбавку отримує і батько - якщо саме він займався вихованням дітей.
Виплату нараховують додатково до основної пенсії. При цьому не має значення, який вид пенсії отримує людина - за віком, інвалідністю, вислугою років чи у зв'язку з втратою годувальника.
Скільки платять залежно від кількості дітей
Розмір надбавки рахують як відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить дві тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять гривень.
- за п'ятьох дітей - 35%, це 908 гривень на місяць;
- за шістьох дітей - 36%, або 934 гривні;
- за сімох дітей - 37%, або 960 гривень;
- за вісьмох дітей - 38%, або 986 гривень;
- за дев'ятьох дітей - 39%, або 1012 гривень;
- за десятьох і більше дітей - 40%, або 1038 гривень.
Тобто йдеться саме про надбавку до пенсії, а не про збільшення всієї виплати на 35-40%.
Ця доплата не залежить від щорічної березневої індексації пенсій. Її сума змінюється лише тоді, коли зростає прожитковий мінімум для непрацездатних громадян.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що деяким українцям доведеться повернути гроші Пенсійному фонду.
Якщо людина вчасно не повідомить про зміну паспорта, прізвища, банківських реквізитів чи місця роботи, фонд може нарахувати зайві кошти, які згодом доведеться віддати назад.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало, що фізичні особи-підприємці можуть роками платити єдиний соціальний внесок і все одно отримати невелику пенсію.
Розмір виплати залежить не лише від стажу, а й від суми, з якої сплачувався внесок.