К пенсии прибавят более 900 гривен ежемесячно: кто из украинцев получит надбавку
Некоторые украинцы могут ежемесячно получать отдельную доплату к своей пенсии. Сколько именно насчитывается, зависит от количества детей в семье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Кто имеет право на прибавку
Доплату могут назначить женщине, родившей или усыновившей и воспитавшей до шестилетнего возраста пять и более детей. Право определяет Закон Украины "О пенсиях за особые награды перед Украиной".
В некоторых случаях надбавку получает и отец - если именно он занимался воспитанием детей.
Выплату начисляют дополнительно к основной пенсии. При этом не имеет значения, какой вид пенсии получает человек – по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца.
Сколько платят в зависимости от количества детей
Размер надбавки считают как процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет две тысячи пятьсот девяносто пять гривен.
- за пятерых детей - 35%, это 908 гривен в месяц;
- за шестерых детей - 36%, или 934 гривны;
- за семерых детей - 37%, или 960 гривен;
- за восемь детей - 38%, или 986 гривен;
- за девять детей - 39%, или 1012 гривен;
- за десять и более детей - 40%, или 1038 гривен.
То есть речь идет именно о надбавке к пенсии, а не об увеличении всей выплаты на 35-40%.
Эта доплата не зависит от ежегодной мартовской индексации пенсий. Ее сумма изменяется только тогда, когда растет прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан.
Ранее РБК-Украина сообщало, чтонекоторым украинцам придется вернуть деньги Пенсионному фонду.
Если человек вовремя не уведомит об изменении паспорта, фамилии, банковских реквизитов или места работы, фонд может начислить лишние средства, которые придется отдать обратно.
Напомним, РБК-Украина также писало, чтофизические лица-предприниматели могут годами платить единый социальный взнос и все равно получить небольшую пенсию.
Размер выплаты зависит не только от стажа, но и суммы, с которой уплачивался взнос.