До пенсії додадуть понад 1000 грн вже у вересні: хто отримає гроші

У вересні 2026 року частина українок отримає особливу надбавку до пенсії - до 1038 гривень щомісяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.
Право на спеціальну доплату мають багатодітні матері, які виховали щонайменше п’ятеро дітей до шести років. Така сама надбавка передбачена і для жінок, які усиновили таку саму кількість дітей.
Норма діє за законом “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.
Розмір доплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого у січні поточного року. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.
Мінімальна надбавка - 35 відсотків прожиткового мінімуму, тобто 908 гривень. Її отримають жінки, які виховали п’ятеро дітей.
За кожну наступну дитину сума зростає ще на один відсоток:
Доплату нараховують до базового розміру таких виплат:
Оскільки сума прив’язана до прожиткового мінімуму, вона може змінюватися щороку.
У Пенсійному фонді пояснюють, що у разі смерті жінки, яка отримувала надбавку, частину виплати можуть призначити її рідним - у межах пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
Сума становитиме 70 відсотків від розміру доплати для кожної непрацездатної особи в родині. Якщо таких осіб двоє і більше, виплата зросте до 90 відсотків.
Звертатися до Пенсійного фонду для призначення доплати не потрібно. Надбавку нараховують автоматично - на основі даних, які вже містяться у пенсійній справі.
Раніше повідомлялося, що окремі категорії українців можуть оформити пенсію значно раніше за інших - уже з 50 років.
Йдеться про деяких шахтарів та працівників з особливо шкідливими умовами праці, для яких передбачений менший віковий поріг за наявності потрібного стажу.
Тим часом РБК-Україна також писало про доплату майже 2600 гривень для окремих непрацюючих пенсіонерів у 2026 році.
Право на неї мають люди, які постійно проживають у зоні відселення після аварії на Чорнобильській АЕС.