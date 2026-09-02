Майже 2600 гривень до пенсії: ПФУ пояснив, кому виплатять гроші у 2026 році

Окремим непрацюючим пенсіонерам в Україні у 2026 році встановили щомісячну доплату, яка сягає майже 2600 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області.

Хто отримає доплату 2595 гривень у 2026 році

Згідно зі статтею 29 Закону України від 3 грудня 2025 року № 4695-ІХ "Про Державний бюджет України на 2026 рік", непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення, встановлено доплату у розмірі 2595 гривень.

Виплата належить тим, хто проживав або працював у зазначених зонах станом на 26 квітня 1986 року чи протягом періоду з 26 квітня 1986-го до 1 січня 1993 року.

Саме через це таким людям було надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кому доплату не призначать

Доплату не встановлюють особам, які після аварії на Чорнобильській АЕС самостійно або за направленням обласних державних адміністрацій змінили місце проживання за межі зазначених зон, а згодом повернулися туди на постійне проживання.

Так само виплата не належить тим, хто зареєстрував місце проживання чи переїхав у ці зони вже після аварії на Чорнобильській АЕС.

Як підтверджують факт проживання у зоні

Якщо відомостей про проживання людини у зоні станом на 26 квітня 1986 року чи в період до 1 січня 1993 року немає в Єдиному державному демографічному реєстрі, Реєстрі територіальної громади чи інших державних реєстрах, органи Пенсійного фонду України встановлюють цей факт за сукупності таких обставин:

особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у Єдиному державному демографічному реєстрі та відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби немає відомостей про зміну місця проживання цією особою після 1 січня 1993 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що деякі пенсіонери в Україні отримують вікову надбавку до пенсії автоматично, без окремого звернення до Пенсійного фонду.