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К пенсии прибавят более 1000 грн уже в сентябре: кто получит деньги

06:30 07.09.2026 Пн
2 мин
ПФУ назвал условия и размер выплат
aimg Елена Чупровская
Фото: кто из пенсионеров получит новые выплаты в сентябре (Getty Images)

В сентябре 2026 года часть украинок получит особую прибавку к пенсии - до 1038 гривен ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.

Кто получит надбавку

Право на специальную доплату имеют многодетные матери, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шести лет. Такая же надбавка предусмотрена и для женщин, усыновивших такое же количество детей.

Норма действует по закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Сколько прибавят к пенсии

Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, установленного в январе этого года. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен.

Минимальная надбавка - 35 процентов прожиточного минимума, то есть 908 гривен. Ее получат женщины, воспитавшие пятерых детей.

За каждого следующего ребенка сумма растет еще на один процент:

  • шестеро детей - 36 процентов (934 гривны);
  • семеро детей - 37 процентов (960 гривен);
  • восемь детей - 38 процентов (986 гривен);
  • девять детей - 39 процентов (1012 гривен);
  • десять и более детей - 40 процентов (1038 гривен).

К каким пенсиям добавляют надбавку

Доплату начисляют к базовому размеру следующих выплат:

  • пенсии по возрасту;
  • пенсии по инвалидности;
  • пенсии в связи с потерей кормильца;
  • пенсии за выслугу лет.

Поскольку сумма привязана к прожиточному минимуму, она может меняться каждый год.

Что будет с выплатой в случае смерти получателя

В Пенсионном фонде объясняют, что в случае смерти получавшей надбавку женщины часть выплаты могут назначить ее родным - в пределах пенсии в связи с потерей кормильца.

Сумма составляет 70 процентов от размера доплаты для каждого нетрудоспособного лица в семье. Если таких лиц двое и больше, выплата вырастет до 90 процентов.

Обращаться в Пенсионный фонд для назначения доплаты не требуется. Надбавку начисляют автоматически - на основе данных, уже содержащихся в пенсионном деле.

Ранее сообщалось, что отдельные категории украинцев могут оформить пенсию гораздо раньше других - уже с 50 лет.

Речь идет о некоторых шахтерах и работниках с особо вредными условиями труда, для которых предусмотрен меньший возрастной порог при наличии нужного стажа.

Тем временем РБК-Украина также писало о доплате почти 2600 гривен для отдельных неработающих пенсионеров в 2026 году.

Право на нее имеют люди, постоянно проживающие в зоне отселения после аварии на Чернобыльской АЭС.

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