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До пенсії додадуть майже 1300 гривень: хто має право на надбавку

06:30 11.07.2026 Сб
2 хв
Хто саме має на це право і що для цього потрібно зробити?
aimg Олена Чупровська
Фото: Названо категорію пенсіонерів, яким нарахують надбавку 1297 гривень (Getty Images)

Частина пенсіонерів може щомісяця отримувати майже 1300 гривень надбавки до щомісячної виплати.

Скільки складає надбавка

Розмір доплати дорівнює 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця сума становить 2 595 гривень, тому щомісячна надбавка складає 1 297 гривень за кожного непрацездатного родича, який перебуває на утриманні пенсіонера.

Хто може отримати надбавку

Право на доплату мають військові пенсіонери рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, крім осіб, які проходили строкову військову службу. Для цього потрібно відповідати одразу двом умовам:

  • не працювати і не проходити військову службу;
  • утримувати непрацездатних членів сім'ї.

Є й важливе обмеження: людина, яка перебуває на утриманні, не повинна отримувати власну пенсію чи інші державні соціальні виплати. Якщо в одній родині проживають кілька пенсіонерів, оформити надбавку може лише хтось один із них.

Виплата призначається виключно до двох видів пенсії:

  • за вислугу років;
  • по інвалідності.

Нагадаємо, до передбачені й інші види надбавок, і частину з них можна поєднувати. Зокрема, пенсіонери після 70 років отримують вікову компенсаційну доплату, розмір якої зростає зі збільшенням віку, а ті, чий страховий стаж перевищує встановлену норму, мають право на доплату за понаднормовий стаж.

Окремо існують надбавки за особливі заслуги перед державою, на догляд, а також державні гарантії мінімального розміру пенсії, якщо нарахована сума не досягає встановленого рівня.

Нагадаємо, в Україні також готують масштабну пенсійну реформу. За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, вона базуватиметься на трискладовій моделі, яка охопить солідарні виплати, професійні пенсії та систему накопичень.

При цьому пенсійний вік підвищувати не планують, натомість зростатимуть вимоги до страхового стажу.

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