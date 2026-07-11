К пенсии прибавят почти 1300 гривен: кто имеет право на надбавку

Сколько составляет прибавка

Размер доплаты равен 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году эта сумма составляет 2595 гривен, поэтому ежемесячная надбавка составляет 1297 гривен за каждого нетрудоспособного родственника, который находится на содержании пенсионера.

Кто может получить надбавку

Право на доплату имеют военные пенсионеры рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме лиц, проходивших срочную военную службу. Для этого нужно отвечать сразу двум условиям:

не работать и не проходить военную службу;

содержать нетрудоспособных членов семьи.

Есть и важное ограничение: находящийся на иждивении человек не должен получать собственную пенсию или другие государственные социальные выплаты. Если в одной семье проживает несколько пенсионеров, оформить надбавку может только один из них.

Выплата назначается исключительно к двум видам пенсии:

за выслугу лет;

по инвалидности.

Напомним, в предусмотрены и другие виды надбавок, и часть из них можно совмещать. В частности, пенсионеры после 70 лет получают возрастную компенсационную доплату, размер которой возрастает с увеличением возраста, а те, чей страховой стаж превышает установленную норму, имеют право на доплату за сверхурочный стаж .