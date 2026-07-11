К пенсии прибавят почти 1300 гривен: кто имеет право на надбавку

Часть пенсионеров может ежемесячно получать почти 1300 гривен надбавки к ежемесячной выплате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.
Размер доплаты равен 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году эта сумма составляет 2595 гривен, поэтому ежемесячная надбавка составляет 1297 гривен за каждого нетрудоспособного родственника, который находится на содержании пенсионера.
Право на доплату имеют военные пенсионеры рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме лиц, проходивших срочную военную службу. Для этого нужно отвечать сразу двум условиям:
Есть и важное ограничение: находящийся на иждивении человек не должен получать собственную пенсию или другие государственные социальные выплаты. Если в одной семье проживает несколько пенсионеров, оформить надбавку может только один из них.
Выплата назначается исключительно к двум видам пенсии:
Напомним, в предусмотрены и другие виды надбавок, и часть из них можно совмещать. В частности, пенсионеры после 70 лет получают возрастную компенсационную доплату, размер которой возрастает с увеличением возраста, а те, чей страховой стаж превышает установленную норму, имеют право на доплату за сверхурочный стаж .
Отдельно существуют надбавки за особые заслуги перед государством, по уходу, а также государственные гарантии минимального размера пенсии, если начисленная сумма не достигает установленного уровня.
Напомним, в Украине готовят масштабную пенсионную реформу. По словам министра социальной политики Дениса Улютина, она будет базироваться на трехсложной модели, которая охватит солидарные выплаты, профессиональные пенсии и систему накоплений.
При этом пенсионный возраст повышать не планируют, но будут расти требования к страховому стажу.