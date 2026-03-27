Пенсії з 1 квітня зростуть, але не для всіх: кому саме перерахують виплати

Перерахунок торкнеться пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2026 року набули 24 місяці страхового стажу.

Крім того, виплати перерахують пенсіонерам, які набули менше ніж 24 місяці страхового стажу, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

В ПФУ пояснили, що якщо станом на 1 березня 2026 року пенсіонер набув не менше як 24 місяці страхового стажу, розмір цього стажу буде враховано при перерахунку.

Якщо станом на 1 березня 2026 року пенсіонер набув менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється не раніше як через два роки після призначення виплат або попереднього перерахунку лише з урахуванням набутого страхового стажу.

Нагадаємо, пенсіонери, які перебувають за кордоном або в окупації, повинні проходити онлайн-перевірку для отримання виплат у 2026 році. Це можна зробити через звичайний відеодзвінок, заздалегідь подавши заявку на вебпорталі ПФУ.