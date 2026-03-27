Пенсии с 1 апреля вырастут, но не для всех: кому именно пересчитают выплаты

С 1 апреля 2026 года произойдет автоматический перерасчет пенсий, но он коснется не всех граждан. Речь идет о двух категориях работающих пенсионеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
Перерасчет коснется пенсионеров, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2026 года приобрели 24 месяца страхового стажа.
Кроме того, выплаты пересчитают пенсионерам, которые приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.
В ПФУ объяснили, что если по состоянию на 1 марта 2026 года пенсионер приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа, размер этого стажа будет учтен при перерасчете.
Если по состоянию на 1 марта 2026 года пенсионер приобрел менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется не ранее чем через два года после назначения выплат или предыдущего перерасчета только с учетом приобретенного страхового стажа.
Напомним, пенсионеры, которые находятся за границей или в оккупации, должны проходить онлайн-проверку для получения выплат в 2026 году. Это можно сделать через обычный видеозвонок, заранее подав заявку на веб-портале ПФУ.
Ранее мы писали о том, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года - 23 года, а в 65 лет - 15 лет. Стаж можно "докупить" за периоды после 2004 года.
Кроме того, МИД напомнил пенсионерам с оккупированных территорий, проживающих за рубежом, что до 1 апреля надо подать в ПФУ сообщение о неполучении выплат от РФ. В противном случае начисление пенсии могут приостановить.