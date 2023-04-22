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Пенсія по втраті годувальника: кому нараховується та який розмір

Фото: у ПФУ дали роз’яснення про пенсію втраті годувальника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, якщо годувальник на день смерті набув необхідний страховий стаж тривалістю від 1 до 15 років в залежності від віку годувальника на час смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначається в роз’ясненні, дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Щодо розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника, то на двох і більше дітей це 100 % розміру пенсії за віком померлого годувальника.

Водночас, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат не сягає на трьох і більше членів сім’ї 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна допомога до пенсії у сумі, якої не вистачає до вказаних розмірів.

Тобто, щомісячний розмір пенсійної виплати на 3-х дітей не може бути менше 3 139,50 грн (2093 грн х 150%, де 2093 - розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), зазначили в ПФУ.

Раніше Пенсійний фонд України надав роз’яснення щодо пенсій по інвалідності та в яких випадках вона призначається.

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