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Пенсия по потере кормильца: кому начисляется и какой размер

Фото: в ПФУ дали разъяснение о пенсии потере кормильца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, если кормильец на день смерти получил необходимый страховой стаж продолжительностью от 1 до 15 лет в зависимости от возраста кормильца на время смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отмечается в разъяснении, детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца.

Что касается размера пенсии в связи с потерей кормильца, то на двоих и более детей это 100% размера пенсии по возрасту умершего кормильца.

В то же время, если ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает на трех и более членов семьи 150% прожиточного минимума, установленного законом для лиц, потерявших трудоспособность, таким лицам предоставляется ежемесячное государственное пособие к пенсии в сумме, которой не хватает до указанных размеров.

То есть, ежемесячный размер пенсионной выплаты на 3 детей не может быть менее 3 139,50 грн (2093 грн х 150%, где 2093 - размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность), отметили в ПФУ.

Ранее Пенсионный фонд Украины предоставил разъяснение по поводу пенсий по инвалидности и в каких случаях она назначается.

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