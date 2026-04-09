Пенсія без трудової та через свідків: Рада спростила підтвердження стажу

Верховна Рада ухвалила закон щодо спрощення процесу підтвердження страхового стажу. Українці, які втратили документи через війну, зможуть отримувати пенсії без трудової книжки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради та Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
За відповідний законопроєкт проголосували 242 депутата.
Відтепер громадяни, які втратили документи через окупацію, війну чи ліквідацію підприємства, зможуть підтвердити стаж для призначення пенсії за допомогою відомостей із державних електронних реєстрів та інформаційних систем.
Трудовий стаж буде підтверджуватися через електронні реєстри. Якщо трудової книжки немає, стаж встановлять на підставі інших документів, показань двох свідків або рішення суду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про підвищення пенсій з січня 2026 року та нові вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком.
Також у квітні в Україні провели перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Сума доплат склала від 100 до 2595 гривень залежно від пенсії.
Окрім того, ми розповідали, кому з українців можуть призупинити виплати пенсій та як це виправити.