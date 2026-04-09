Пенсия без трудовой и через свидетелей: Рада упростила подтверждение стажа

Верховная Рада приняла закон об упрощении процесса подтверждения страхового стажа. Украинцы, которые потеряли документы из-за войны, смогут получать пенсии без трудовой книжки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады и Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
За соответствующий законопроект проголосовали 242 депутата.
Отныне граждане, которые потеряли документы из-за оккупации, войны или ликвидации предприятия, смогут подтвердить стаж для назначения пенсии с помощью сведений из государственных электронных реестров и информационных систем.
Трудовой стаж будет подтверждаться через электронные реестры. Если трудовой книжки нет, стаж установят на основании других документов, показаний двух свидетелей или решения суда.
Закон предусматривает:
