Пенсія понад 20 тисяч гривень: хто в Україні може отримувати таку виплату

Для деяких категорій українців мінімальна пенсія встановлена на рівні понад 20 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
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Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, якщо інвалідність має причинний зв’язок із Чорнобильською катастрофою, мінімальний розмір виплати визначають залежно від групи інвалідності.
Для розрахунку у 2026 році використовується середня заробітна плата за 2025 рік. Вона становить 20 653,55 гривні.
З 1 березня 2026 року мінімальні пенсійні виплати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю становлять:
Такі пенсії щороку перераховують з 1 березня. Для розрахунку беруть середню зарплату в Україні, з якої сплачували страхові внески, за рік, що передує року перерахунку.
Зазначений розмір не є остаточним. Понад цю суму може бути встановлена пенсія за особливі заслуги перед Україною.
Нагадаємо, українці, які відкладають вихід на пенсію, можуть отримати суттєву доплату. За кожен повний місяць відстрочки розмір пенсії збільшується, а після кількох років очікування надбавка може сягнути 40%.
Також ми писали, що з 1 жовтня пенсії, субсидії та пільги клієнтам Укрексімбанку виплачуватимуть через Укрпошту.