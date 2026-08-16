Пенсия более 20 тысяч гривен: кто в Украине может получать такую выплату

Главное Ежегодно с 1 марта эти пенсии перечисляются с учетом средней зарплаты за предыдущий год.

Для II группы предусмотрено не менее 16 522,84 грн, для III группы - 12 392,13 грн.

С 1 марта 2026 для I группы минимальная выплата составляет 20 653,55 грн.

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью установлены минимальные размеры пенсий.

Какие минимальные пенсии получают чернобыльцы

Для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, если инвалидность имеет причинную связь с Чернобыльской катастрофой, минимальный размер выплаты определяется в зависимости от группы инвалидности.

I группа - 100% средней зарплаты в Украине за предыдущий год;

- 100% средней зарплаты в Украине за предыдущий год; II группа - 80%;

- 80%; III группа - 60%.

Для расчета в 2026 используется средняя заработная плата за 2025 год. Она составляет 20653,55 гривны.

Сколько платят с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года минимальные пенсионные выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью составляют:

I группа - 20 653,55 грн;

- 20 653,55 грн; II группа - 16 522,84 грн;

- 16 522,84 грн; III группа - 12 392,13 грн.

Такие пенсии ежегодно перечисляются с 1 марта. Для расчета берут среднюю зарплату в Украине, с которой уплачивали страховые взносы, за год, предшествующий году перерасчета.

Указанный размер не является окончательным. Более этой суммы может быть установлена пенсия за особые заслуги перед Украиной.