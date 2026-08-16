Пенсия более 20 тысяч гривен: кто в Украине может получать такую выплату

Для некоторых категорий украинцев минимальная пенсия установлена на уровне более чем в 20 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
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Для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, если инвалидность имеет причинную связь с Чернобыльской катастрофой, минимальный размер выплаты определяется в зависимости от группы инвалидности.
Для расчета в 2026 используется средняя заработная плата за 2025 год. Она составляет 20653,55 гривны.
С 1 марта 2026 года минимальные пенсионные выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью составляют:
Такие пенсии ежегодно перечисляются с 1 марта. Для расчета берут среднюю зарплату в Украине, с которой уплачивали страховые взносы, за год, предшествующий году перерасчета.
Указанный размер не является окончательным. Более этой суммы может быть установлена пенсия за особые заслуги перед Украиной.
Напомним, украинцы, откладывающие выход на пенсию, могут получить существенную доплату. За каждый полнолуние отсрочки размер пенсии увеличивается, а после нескольких лет ожидания надбавка может достичь 40%.
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