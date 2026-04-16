Пенсія понад 10 тисяч гривень стала реальністю: скільки українців отримують такі виплати

Середній розмір пенсії в Україні зріс до 7236,49 грн. Це майже на 900 грн більше, ніж торік. При цьому кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень, зросла до 18,55%.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
Головне:
За останній рік загальна кількість пенсіонерів в Україні поменшала на 200 тис. осіб. Серед них 2,8 млн осіб продовжують працювати (кількість працюючих пенсіонерів за рік скоротилася на 100 тис.). Середня пенсія працюючої особи становить 7904,38 грн (рік тому - 6828,86 грн).
За даними ПФУ, структура отримувачів виплат виглядає так:
Після індексації на 12%, яка відбулася 1 березня 2026 року, змінився розподіл пенсіонерів за розміром виплат:
Додамо, що за рік кількість українців, які отримують пенсію понад 10 тисяч гривень, зросла з 14,51% до 18,55%. Тепер майже кожен п'ятий пенсіонер отримує таку суму.
