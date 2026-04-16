Пенсія понад 10 тисяч гривень стала реальністю: скільки українців отримують такі виплати

Головне: Ріст виплат. Середня пенсія в Україні зросла на 895 грн за рік і станом на квітень 2026-го становить 7236,49 грн.

Кількість пенсіонерів

За останній рік загальна кількість пенсіонерів в Україні поменшала на 200 тис. осіб. Серед них 2,8 млн осіб продовжують працювати (кількість працюючих пенсіонерів за рік скоротилася на 100 тис.). Середня пенсія працюючої особи становить 7904,38 грн (рік тому - 6828,86 грн).

Розподіл за видами призначень

За даними ПФУ, структура отримувачів виплат виглядає так:

за віком - 72,5%;

по інвалідності - 14,86% (скоротилася з 15,24%);

у разі втрати годувальника - 7,04% (зросла з 6,61%);

за вислугу років - 5,05%;

соціальні пенсії - 0,51%;

довічне утримання суддів - 0,04%.

Які ззараз пенсії в Україні (інфографіка ПФУ)

Розмір виплат

Після індексації на 12%, яка відбулася 1 березня 2026 року, змінився розподіл пенсіонерів за розміром виплат:

до 3000 грн - отримують 3,43% осіб;

від 3001 до 4000 грн - 24,23%;

від 4001 до 5000 грн - 17,33%;

від 5001 до 10 000 грн - 36,46%;

понад 10 000 грн - 18,55%.

Додамо, що за рік кількість українців, які отримують пенсію понад 10 тисяч гривень, зросла з 14,51% до 18,55%. Тепер майже кожен п'ятий пенсіонер отримує таку суму.