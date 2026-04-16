Пенсия более 10 тысяч гривен стала реальностью: сколько украинцев получают такие выплаты

Средний размер пенсии в Украине вырос до 7236,49 грн. Это почти на 900 грн больше, чем в прошлом году. При этом количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен, выросло до 18,55%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Главное:
За последний год общее количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 200 тыс. человек. Среди них 2,8 млн человек продолжают работать (количество работающих пенсионеров за год сократилось на 100 тыс.). Средняя пенсия работающего украинца составляет 7904,38 грн (год назад - 6828,86 грн).
По данным ПФУ, структура получателей выплат выглядит так:
После индексации на 12%, которая состоялась 1 марта 2026 года, изменилось распределение пенсионеров по размеру выплат:
Добавим, что за год количество украинцев, которые получают пенсию более 10 тысяч гривен, выросло с 14,51% до 18,55%. Теперь почти каждый пятый пенсионер получает такую сумму.
