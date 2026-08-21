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Пенсія одразу на картку: як перевести виплати з пошти без черг

06:30 21.08.2026 Пт
2 хв
Процедура займе всього кілька хвилин
aimg Олена Чупровська
Пенсія одразу на картку: як перевести виплати з пошти без черг Фото: Пенсіонерам пояснили, куди подати заяву для переведення виплат на картку (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Пенсіонери можуть перейти з отримання виплат на пошті на банківську картку прямо з дому, без черг і зайвих довідок. Для цього достатньо однієї онлайн-заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Головне:

  • Пенсіонер може подати заяву на переведення виплат онлайн, не виходячи з дому.
  • В заяві потрібно вказати реквізити банківського рахунку.
  • Заяву подають через електронну форму на вебпорталі Пенсійного фонду.

Як подати заяву на переведення пенсії на картку

Якщо пенсіонер вирішив змінити спосіб отримання грошей, йому потрібно подати відповідну заяву в електронному вигляді. Робити це можна самостійно, без візиту до сервісного центру.

Заяву подають через офіційний вебпортал Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua. Весь процес займає лише кілька хвилин.

Що вказати в електронній формі

У формі на порталі потрібно заповнити основні дані та вказати реквізити банківського рахунку, на який надалі надходитимуть кошти.

Після подання заяви виплати автоматично перенаправляють з пошти на вказану картку.

Що ще відомо про пенсійні виплати в Україні

Нагадаємо, з 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припиняє виплачувати пенсії, субсидії та пільги, тому клієнтів банку автоматично переведуть на обслуговування "Укрпоштою".

Якщо адреса в Пенсійному фонді актуальна, додаткових дій не потрібно, а кошти видаватимуть готівкою вдома.

Тим часом юристи радять українцям заздалегідь готувати не лише тривожну валізу з речами, а й пакет копій найважливіших документів, адже саме вони спрощують відновлення паспортів, свідоцтв чи прав на нерухомість.

Оригінали варто зберігати окремо від копій.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд не завжди погоджується виплачувати пенсію українцям, які виїхали за кордон - усе залежить від наявності міжнародного договору з країною проживання та проходження щорічної фізичної ідентифікації.

Юристка також нагадала, що вже призначену пенсію можуть зупинити, якщо одержувач вчасно не повідомив фонд про зміну місця проживання.

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