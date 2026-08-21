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Главная » Жизнь » Общество

Пенсия сразу на карту: как перевести выплаты из почты без очередей

06:30 21.08.2026 Пт
2 мин
Процедура займет всего несколько минут
aimg Елена Чупровская
Пенсия сразу на карту: как перевести выплаты из почты без очередей Фото: Пенсионерам объяснили, куда подать заявление для перевода выплат на карту (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пенсионеры могут перейти с получения выплат на почте на банковскую карту прямо из дома, без очередей и лишних справок. Для этого достаточно одного онлайн-заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Главное:

  • Пенсионер может подать заявление на перевод выплат онлайн, не выходя из дома.
  • В заявлении следует указать реквизиты банковского счета.
  • Заявление подается через электронную форму на вебпортале Пенсионного фонда.

Как подать заявление на перевод пенсии на карту

Если пенсионер решил изменить способ получения денег, ему следует подать соответствующее заявление в электронном виде. Делать это можно самостоятельно, без визита в сервисный центр.

Заявление подается через официальный веб-портал Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua. Весь процесс занимает всего несколько минут.

Что указать в электронной форме

В форме на портале нужно заполнить основные данные и указать реквизиты банковского счета, на который будут поступать средства.

После подачи заявления выплаты автоматически перенаправляются с почты на указанную карту.

Что еще известно о пенсионных выплатах в Украине

Напомним, с 1 октября 2026 года Укрэксимбанк прекращает выплачивать пенсии, субсидии и льготы, поэтому клиенты банка автоматически переведутся на обслуживание "Укрпочтой".

Если адрес в Пенсионном фонде актуален, дополнительных действий не требуется, а средства будут выдаваться наличными на дому.

Тем временем юристы советуют украинцам заранее готовить не только тревожный чемодан с вещами, но и пакет копий важнейших документов, ведь они упрощают восстановление паспортов, свидетельств или прав на недвижимость.

Оригиналы следует хранить отдельно от копий.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд не всегда соглашается выплачивать пенсию выехавшим за границу украинцам - все зависит от наличия международного договора со страной проживания и прохождения ежегодной физической идентификации.

Юрист также напомнила, что уже назначенную пенсию могут остановить, если получатель вовремя не сообщил фонд об изменении места жительства.

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