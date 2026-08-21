Пенсия сразу на карту: как перевести выплаты из почты без очередей

Пенсионеры могут перейти с получения выплат на почте на банковскую карту прямо из дома, без очередей и лишних справок. Для этого достаточно одного онлайн-заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Главное: Пенсионер может подать заявление на перевод выплат онлайн, не выходя из дома.

В заявлении следует указать реквизиты банковского счета.

Заявление подается через электронную форму на вебпортале Пенсионного фонда.

Как подать заявление на перевод пенсии на карту

Если пенсионер решил изменить способ получения денег, ему следует подать соответствующее заявление в электронном виде. Делать это можно самостоятельно, без визита в сервисный центр.

Заявление подается через официальный веб-портал Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua. Весь процесс занимает всего несколько минут.

Что указать в электронной форме

В форме на портале нужно заполнить основные данные и указать реквизиты банковского счета, на который будут поступать средства.

После подачи заявления выплаты автоматически перенаправляются с почты на указанную карту.

Что еще известно о пенсионных выплатах в Украине

Напомним, с 1 октября 2026 года Укрэксимбанк прекращает выплачивать пенсии, субсидии и льготы, поэтому клиенты банка автоматически переведутся на обслуживание "Укрпочтой".

Если адрес в Пенсионном фонде актуален, дополнительных действий не требуется, а средства будут выдаваться наличными на дому.

Тем временем юристы советуют украинцам заранее готовить не только тревожный чемодан с вещами, но и пакет копий важнейших документов, ведь они упрощают восстановление паспортов, свидетельств или прав на недвижимость.