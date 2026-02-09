UA

Пенсія за один місяць роботи? На яку виплату насправді мають право українці у Польщі

Яку пенсію можуть отримувати українці у Польщі (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Днями у ЗМІ поширювали інфомацію, що українці у Польщі мають право на доплату до мінімальної пенсії у розмірі 1878 злотих навіть за місяць офіційної роботи. Однак це не зовсім так.

Головне:

  • Умова проживання: Доплату до польського мінімуму (1878 злотих) можуть отримувати лише ті українці, які постійно проживають у Польщі.
  • Контроль кордону: ZUS має доступ до бази Прикордонної служби - щойно пенсіонер виїжджає в Україну, польські доплати автоматично скасовуються.
  • Принцип угоди: Пенсія виплачується пропорційно внескам, сплаченим у кожній країні окремо.

Страховий стаж за кордоном можуть зарахувати до української пенсії, але сума виплат не збільшиться (інфографіка РБК-Україна)

Домовленості про виплату пенсій між Україною та Польщею

З 2012 року між Польщею та Україною діє угода про соціальне забезпечення. Вона регулює, серед іншого, правила визнання стажу роботи, необхідного для набуття права на пенсію.

Згідно з угодою, пенсії розраховуються виключно на основі внесків, сплачених у країні проживання особи. Іншими словами, після виїзду з Польщі громадяни України можуть отримувати пенсію лише на основі своїх внесків. Цей принцип також поширюється на поляків, які працюють в Україні.

Хто має право на виплати

Для отримання польської пенсії українцям необхідно мати загальний страховий стаж: 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. При цьому стаж, здобутий в Україні, додається до польського.

Окрім досягнення пенсійного віку (60/65 років), ключовою умовою є легальна робота в Польщі хоча б протягом одного місяця.

Копійчана пенсія vs Мінімальна

Право на пенсію виникає навіть після одного сплаченого внеску. Проте без необхідного стажу (20/25 років) така виплата буде пропорційна внеску і може становити мізерні суми.

Мінімальна ж пенсія гарантується лише тим, хто відпрацював повний термін, підсумовуючи стаж в Україні та Польщі. При цьому йдеться саме про доплату, якщо в Україні людина отримує пенсію в еквіваленті 400 злотих, то польська сторона може доплатити решту до "мінімалки", але тільки тим, хто постійно проживає у Польщі. Після виїзду з країни це право втрачається.

Суворий контроль за проживанням

Польська установа соцстрахування (ZUS) активно перевіряє, чи дійсно отримувачі коштів живуть у Польщі. У разі виявлення порушень, наприклад, якщо пенсіонер насправді мешкає в Україні, ZUS має право вимагати повного повернення всіх отриманих доплат через суд. Ця установа має доступ до баз даних  прикордонників.

Що показують цифри

Статистика ZUS свідчить, що іноземці є донорами системи, а не її тягарем.

  • Внески: У системі застраховано 746 тисяч українців, більшість з яких - молодь віком 25-49 років.
  • Витрати: Пенсії всім іноземцям разом узятим складають лише 0,068% від загальних витрат ZUS.
  • Розмір виплат: Середня пенсія іноземця становить близько 1300 злотих, що вдвічі менше за середню виплату поляка.

Двосторонній захист

Угода між країнами захищає насамперед трудових мігрантів. Вона дозволяє враховувати роки роботи в Україні для виконання вимог щодо стажу в Польщі.

Аналогічні норми діють для польських емігрантів, які працюють у Німеччині чи Великій Британії, забезпечуючи їм право на стаж незалежно від місця роботи.

Пенсія в Україні

В Україні право на заслужений відпочинок визначає насамперед страховий стаж, а не лише вік. У 2026 році вимоги до кількості відпрацьованих років знову посилилися.

Що потрібно, щоб вийти на пенсію за віком у 2026-му:

  • 60 років: Щоб вийти на пенсію в цьому віці, необхідно мати від 33 років стажу.
  • 63 роки: Для виходу на пенсію у цьому віці знадобиться мінімум 23 роки внесків.
  • 65 років: Мінімальний поріг стажу становить 15 років.
  • Дефіцит стажу: Якщо років не вистачає, їх можна "купити", сплативши єдиний внесок за бракуючий період одним платежем.

Одноразова купівля стажу залишається єдиним легальним способом "наздогнати" необхідні норми, якщо офіційного працевлаштування бракувало.

