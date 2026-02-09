Пенсія за один місяць роботи? На яку виплату насправді мають право українці у Польщі

Днями у ЗМІ поширювали інфомацію, що українці у Польщі мають право на доплату до мінімальної пенсії у розмірі 1878 злотих навіть за місяць офіційної роботи. Однак це не зовсім так.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Superbiz.se.pl" та "Demagog.org.pl".
Головне:
З 2012 року між Польщею та Україною діє угода про соціальне забезпечення. Вона регулює, серед іншого, правила визнання стажу роботи, необхідного для набуття права на пенсію.
Згідно з угодою, пенсії розраховуються виключно на основі внесків, сплачених у країні проживання особи. Іншими словами, після виїзду з Польщі громадяни України можуть отримувати пенсію лише на основі своїх внесків. Цей принцип також поширюється на поляків, які працюють в Україні.
Для отримання польської пенсії українцям необхідно мати загальний страховий стаж: 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. При цьому стаж, здобутий в Україні, додається до польського.
Окрім досягнення пенсійного віку (60/65 років), ключовою умовою є легальна робота в Польщі хоча б протягом одного місяця.
Право на пенсію виникає навіть після одного сплаченого внеску. Проте без необхідного стажу (20/25 років) така виплата буде пропорційна внеску і може становити мізерні суми.
Мінімальна ж пенсія гарантується лише тим, хто відпрацював повний термін, підсумовуючи стаж в Україні та Польщі. При цьому йдеться саме про доплату, якщо в Україні людина отримує пенсію в еквіваленті 400 злотих, то польська сторона може доплатити решту до "мінімалки", але тільки тим, хто постійно проживає у Польщі. Після виїзду з країни це право втрачається.
Польська установа соцстрахування (ZUS) активно перевіряє, чи дійсно отримувачі коштів живуть у Польщі. У разі виявлення порушень, наприклад, якщо пенсіонер насправді мешкає в Україні, ZUS має право вимагати повного повернення всіх отриманих доплат через суд. Ця установа має доступ до баз даних прикордонників.
Статистика ZUS свідчить, що іноземці є донорами системи, а не її тягарем.
Угода між країнами захищає насамперед трудових мігрантів. Вона дозволяє враховувати роки роботи в Україні для виконання вимог щодо стажу в Польщі.
Аналогічні норми діють для польських емігрантів, які працюють у Німеччині чи Великій Британії, забезпечуючи їм право на стаж незалежно від місця роботи.
В Україні право на заслужений відпочинок визначає насамперед страховий стаж, а не лише вік. У 2026 році вимоги до кількості відпрацьованих років знову посилилися.
Що потрібно, щоб вийти на пенсію за віком у 2026-му:
Одноразова купівля стажу залишається єдиним легальним способом "наздогнати" необхідні норми, якщо офіційного працевлаштування бракувало.