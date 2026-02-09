RU

Общество Образование Деньги Изменения

Пенсия за один месяц работы? На какую выплату на самом деле имеют право украинцы в Польше

Какую пенсию могут получать украинцы в Польше (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

На днях в СМИ распространяли инфомацию, что украинцы в Польше имеют право на доплату к минимальной пенсии в размере 1878 злотых даже за месяц официальной работы. Однако это не совсем так.

Главное:

  • Условие проживания: Доплату до польского минимума (1878 злотых) могут получать только те украинцы, которые постоянно проживают в Польше.
  • Контроль границы: ZUS имеет доступ к базе Пограничной службы - как только пенсионер выезжает в Украину, польские доплаты автоматически отменяются.
  • Принцип соглашения: Пенсия выплачивается пропорционально взносам, уплаченным в каждой стране отдельно.

Страховой стаж за границей могут засчитать в украинскую пенсию, но сумма выплат не увеличится (инфографика РБК-Украина)

Договоренности о выплате пенсий между Украиной и Польшей

С 2012 года между Польшей и Украиной действует соглашение о социальном обеспечении. Оно регулирует, среди прочего, правила признания стажа работы, необходимого для приобретения права на пенсию.

Согласно договору, пенсии рассчитываются исключительно на основе взносов, уплаченных в стране проживания лица. Другими словами, после выезда из Польши граждане Украины могут получать пенсию только на основе своих взносов. Этот принцип также распространяется на поляков, которые работают в Украине.

Кто имеет право на выплаты

Для получения польской пенсии украинцам необходимо иметь общий страховой стаж: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. При этом стаж, полученный в Украине, добавляется к польскому.

Кроме достижения пенсионного возраста (60/65 лет), ключевым условием является легальная работа в Польше хотя бы в течение одного месяца.

Копеечная пенсия vs Минимальная

Право на пенсию возникает даже после одного уплаченного взноса. Однако без необходимого стажа (20/25 лет) такая выплата будет пропорциональна взносу и может составлять мизерные суммы.

Минимальная же пенсия гарантируется только тем, кто отработал полный срок, суммируя стаж в Украине и Польше. При этом речь идет именно о доплате, если в Украине человек получает пенсию в эквиваленте 400 злотых, то польская сторона может доплатить остальные до "минималки", но только тем, кто постоянно проживает в Польше. После выезда из страны это право теряется.

Строгий контроль за проживанием

Польское учреждение соцстрахования (ZUS) активно проверяет, действительно ли получатели средств живут в Польше. В случае выявления нарушений, например, если пенсионер на самом деле живет в Украине, ZUS имеет право требовать полного возврата всех полученных доплат через суд. Это учреждение имеют доступ к базам данных пограничников.

Что показывают цифры

Статистика ZUS свидетельствует, что иностранцы являются донорами системы, а не ее бременем.

  • Взносы: В системе застраховано 746 тысяч украинцев, большинство из которых - молодежь в возрасте 25-49 лет.
  • Расходы: Пенсии всем иностранцам вместе взятым составляют лишь 0,068% от общих расходов ZUS.
  • Размер выплат: Средняя пенсия иностранца составляет около 1300 злотых, что вдвое меньше средней выплаты поляка.

Двусторонняя защита

Соглашение между странами защищает прежде всего трудовых мигрантов. Оно позволяет учитывать годы работы в Украине для выполнения требований по стажу в Польше.

Аналогичные нормы действуют для польских эмигрантов, работающих в Германии или Великобритании, обеспечивая им право на стаж независимо от места работы.

Пенсия в Украине

В Украине право на заслуженный отдых определяет прежде всего страховой стаж, а не только возраст. В 2026 году требования к количеству отработанных лет снова ужесточились.

Что нужно, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2026-м:

  • 60 лет: Чтобы выйти на пенсию в этом возрасте, необходимо иметь от 33 лет стажа.
  • 63 года: Для выхода на пенсию в этом возрасте понадобится минимум 23 года взносов.
  • 65 лет: Минимальный порог стажа составляет 15 лет.
  • Дефицит стажа: Если лет не хватает, их можно "купить", уплатив единый взнос за недостающий период одним платежом.

Одноразовая покупка стажа остается единственным легальным способом "догнать" необходимые нормы, если официального трудоустройства не хватало.

