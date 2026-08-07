Пенсія за новими правилами: кому зарахують додатковий стаж у серпні

З 2 серпня 2026 року в Україні запрацює новий порядок призначення пенсій. Частину документів Пенсійний фонд збиратиме сам, а окремі періоди роботи зарахують навіть при боргах роботодавця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон №4851-IX "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу".

Головне: Що зміниться: з 2 серпня Пенсійний фонд отримуватиме частину документів самостійно, без довідок від громадян. Кому допоможе: людям, чий роботодавець подавав звітність про зарплату, але мав борг зі сплати ЄСВ. Умова: сума нарахованого внеску має бути не нижчою за мінімальний страховий внесок. Стаж у 2026 році: 33 роки - у 60 років, 23 роки - у 63 роки, 15 років - у 65 років.

Які зміни запрацювали із 2 серпня

Пенсійному фонду більше не доведеться вимагати від людей документи, якщо потрібна інформація вже є в державних реєстрах. Завдяки цьому оформлення пенсії має стати швидшим, а кількість довідок - меншою.

Друга важлива зміна стосується страхового стажу. Окремі періоди роботи можуть зарахувати навіть тоді, коли роботодавець має заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску.

За яких умов зараховуватимуть стаж

Правило діє не для всіх випадків підряд. Потрібно, щоб виконувались одразу дві умови:

роботодавець вчасно подавав звітність про нараховану працівникові зарплату;

сума нарахованого внеску була не нижчою за мінімальний страховий внесок.

Якщо ці умови дотримані, період роботи зарахують до страхового стажу, навіть якщо сам ЄСВ фактично не сплатили через борги підприємства. Водночас на розмір майбутньої пенсії такі періоди не вплинуть - вони лише допоможуть набрати потрібну кількість років стажу.

Кому це може допомогти

Приклад: людині у 2026 році виповнюється 60 років, і вона має 32 підтверджені роки стажу. Ще кілька років, за які роботодавець подав звітність, але не сплатив ЄСВ, також можуть зарахувати.

У результаті загальний стаж буде достатнім, щоб оформити пенсію за віком.

Скільки стажу потрібно для пенсії

Вимоги до стажу залежать від віку та року виходу на пенсію. У 2026 році потрібно:

у 60 років - щонайменше 33 роки стажу;

у 63 роки - щонайменше 23 роки стажу;

у 65 років - щонайменше 15 років стажу.

У 2027 році вимоги зростуть: для виходу на пенсію в 60 років знадобиться 34 роки стажу, у 63 роки - 24 роки. Вимога для 65 років залишиться незмінною.

У 2028 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде щонайменше 35 років стажу, а в 63 роки - щонайменше 25 років. У 65 років, як і раніше, достатньо 15 років страхового стажу.

Раніше Пенсійний фонд пояснював, чи впливає робота пенсіонера на розмір його пенсійних виплат.