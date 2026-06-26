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Пенсія - нижча за мінімалку: скільки українців отримують найменші виплати

06:30 26.06.2026 Пт
1 хв
Є пенсіонери, які отримують менше, ніж 2 595 грн
aimg Олена Чупровська
Фото:скільки пенсіонерів мають мінімальну пенсію в Україні (Getty Images)

Понад 60 тисяч літніх людей в Україні щомісячно отримують пенсію менше прожиткового мінімуму для пенсіонерів.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили у Пенсійному фонді України.

Станом на 1 квітня 2026 року пенсії нижче прожиткового мінімуму для пенсіонерів - тобто нижче 2 595,00 грн - отримують 60 598 громадян.

Як пояснили в ПФУ, це близько 0,6 % від загальної чисельності пенсіонерів.

Скільки в Україні пенсіонерів

За даними Пенсійного фонду України, загалом в Україні є близько 10,2 мільйона пенсіонерів.

За останнє десятиліття кількість пенсіонерів зменшилась приблизно на 2 мільйони - через еміграцію, демографічну кризу та наслідки війни.

До слова, раніше РБК-України писало, що українцям, які легально працювали за кордоном, цей час можуть зарахувати до стажу. Однак це можливо лише в тих країнах, з якими Україна підписала відповідні угоди.

Також у ПФУ пояснили, як рахують стаж учасникам бойових дій. Час служби в зоні бойових дій зараховують у співвідношенні один до трьох - тобто рік на фронті прирівнюють до трьох років звичайного стажу.

Дізнайтеся про те, хто з громадян України отримує понад 300 гривень пенсії. Мовиться про мінімальні виплати, які й досі отримує частина пенсіонерів.

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