Пенсія - нижча за мінімалку: скільки українців отримують найменші виплати

До слова, раніше РБК-України писало, що українцям, які легально працювали за кордоном, цей час можуть зарахувати до стажу. Однак це можливо лише в тих країнах, з якими Україна підписала відповідні угоди.

Також у ПФУ пояснили, як рахують стаж учасникам бойових дій. Час служби в зоні бойових дій зараховують у співвідношенні один до трьох - тобто рік на фронті прирівнюють до трьох років звичайного стажу.

Дізнайтеся про те, хто з громадян України отримує понад 300 гривень пенсії. Мовиться про мінімальні виплати, які й досі отримує частина пенсіонерів.