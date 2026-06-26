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Пенсия ниже минималки: сколько украинцев получают наименьшие выплаты

06:30 26.06.2026 Пт
1 мин
Есть пенсионеры, которые получают менее 2 595 грн
aimg Елена Чупровская
Фото: сколько пенсионеров имеют минимальную пенсию в Украине (Getty Images)

Более 60 тысяч пожилых людей в Украине ежемесячно получают пенсию меньше прожиточного минимума для пенсионеров.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Пенсионном фонде Украины.

По состоянию на 1 апреля 2026 года пенсии ниже прожиточного минимума для пенсионеров – то есть ниже 2 595,00 грн – получают 60 598 граждан.

Как пояснили в ПФУ, это около 0,6% общей численности пенсионеров.

Сколько в Украине пенсионеров

По данным Пенсионного фонда Украины, всего в Украине около 10,2 миллиона пенсионеров.

За последнее десятилетие количество пенсионеров уменьшилось примерно на 2 миллиона - из-за эмиграции, демографического кризиса и последствий войны.

К слову, ранее РБК-Украина писало, что украинцам, легально работавшим за границей, это время могут отнести к стажу. Однако это возможно только в странах, с которыми Украина подписала соответствующие соглашения.

Также в ПФУ объяснили, как считают стаж участникам боевых действий . Время службы в зоне боевых действий засчитывают в соотношении один к трем - то есть год на фронте приравнивают к трем годам обычного стажа.

Узнайте о том, кто из граждан Украины получает более 300 гривен пенсии. Речь идет о минимальных выплатах, которые до сих пор получает часть пенсионеров.

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