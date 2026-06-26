Пенсия ниже минималки: сколько украинцев получают наименьшие выплаты

По состоянию на 1 апреля 2026 года пенсии ниже прожиточного минимума для пенсионеров – то есть ниже 2 595,00 грн – получают 60 598 граждан.

Как пояснили в ПФУ, это около 0,6% общей численности пенсионеров.

Сколько в Украине пенсионеров

По данным Пенсионного фонда Украины, всего в Украине около 10,2 миллиона пенсионеров.

За последнее десятилетие количество пенсионеров уменьшилось примерно на 2 миллиона - из-за эмиграции, демографического кризиса и последствий войны.