Пенсія по інвалідності: кому призначається та які розміри у 2024 році

Пенсії по інвалідності із солідарної системи

Призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100% пенсії за віком - особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком - особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком - особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:

для осіб з інвалідністю І групи - 2 760 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп - 2 520 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп - 2 093 грн.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше - пенсія призначається з дня звернення за нею.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група - 100% сум грошового забезпечення;

II група - 80% сум грошового забезпечення;

III група - 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група - 70% сум грошового забезпечення;

II група - 60% сум грошового забезпечення;

III група - 40% сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група - 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, - 13604,50 грн (2093 х 650%);

ІІ група - 525% ПМ - 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ група - 360% ПМ - 7534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:

із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;

або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:

I група - 8187,48 грн;

II група - 6549,98 грн;

III групи - 5048,95 грн;

для дітей з інвалідністю - 5048,95 грн.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:

І група - 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік - 13 376,21 грн;

ІІ група - 80% - 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%);

ІІІ група - 60% - 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%).

Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60% суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Нагадаємо, станом на 1 липня в Україні було 10,245 млн пенсіонерів. Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким: