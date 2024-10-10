Пенсия по инвалидности: кому назначается и какие размеры в 2024 году

Пенсия по инвалидности в Украине назначается людям, которым установлена инвалидность. Орган медико-социальной экспертизы определяет причину, группу, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Назначаются людям с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена).
Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:
При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, с которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме полученного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.
Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:
Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже – пенсия назначается со дня обращения за ней.
Назначаются в случае наступления инвалидности:
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:
І группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, – 13604,50 грн (2093 х 650%);
Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя из:
Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:
Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:
Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.
Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине было 10,245 млн. пенсионеров. Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим: