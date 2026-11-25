Коли виплачуватимуть пенсії у грудні

За інформацією Пенсійного фонду України, пенсії виплачують щомісяця з 4 по 25 число. Конкретна дата залежить від індивідуального графіка одержувача та способу отримання коштів.

Пенсіонери, які отримують гроші на банківську картку, зазвичай мають виплати до 10 числа. Тим, хто обрав доставку через "Укрпошту", пенсії надходять протягом довшого періоду.

Для одержувачів, які користуються поштовою доставкою, важливий і графік роботи відділення. Отримати пенсію можна в робочі години пошти.

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Хто отримає гроші першим

За даними Пенсійного фонду, до пріоритетних категорій одержувачів належать:

учасники бойових дій та ветерани;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

громадяни з особливими заслугами перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих захисників.

Для цих категорій виплати передбачені до 10 числа кожного місяця.

Як перевірити дату виплати

Дізнатися, коли саме надійде пенсія за грудень, можна кількома способами.

Найпростіший - через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду. Після авторизації потрібно відкрити розділ "Моя пенсія", де відображається дата виплати.

Також можна зателефонувати на гарячу лінію ПФУ за номером 0 800 503 753. Дзвінки безкоштовні. Ще один варіант - звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.