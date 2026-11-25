В декабре украинцы будут получать пенсии по индивидуальному графику. Большинство выплат поступает с 4 по 25 число, однако отдельные категории пенсионеров могут получить деньги еще до 10 числа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ПФУ.
По информации Пенсионного фонда Украины, пенсии выплачивают ежемесячно с 4 по 25 число. Конкретная дата зависит от индивидуального графика получателя и способа получения денежных средств.
Пенсионеры, получающие деньги на банковскую карту, обычно получают выплаты до 10 числа. Тем, кто выбрал доставку через "Укрпочту", пенсии поступают в течение более длительного периода.
Для получателей, пользующихся почтовой доставкой, важен график работы отделения. Получить пенсию можно в часы почты.
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По данным Пенсионного фонда, к приоритетным категориям получателей относятся:
Для этих категорий выплаты предусмотрены до 10 числа каждого месяца.
Узнать, когда поступит пенсия за декабрь, можно несколькими способами.
Самый простой - через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. После авторизации необходимо открыть раздел "Моя пенсия", где отображается дата выплаты.
Также можно позвонить по горячей линии ПФУ по номеру 0 800 503 753. Звонки бесплатны. Еще один вариант - обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.
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