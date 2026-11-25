Когда будут выплачивать пенсии в декабре

По информации Пенсионного фонда Украины, пенсии выплачивают ежемесячно с 4 по 25 число. Конкретная дата зависит от индивидуального графика получателя и способа получения денежных средств.

Пенсионеры, получающие деньги на банковскую карту, обычно получают выплаты до 10 числа. Тем, кто выбрал доставку через "Укрпочту", пенсии поступают в течение более длительного периода.

Для получателей, пользующихся почтовой доставкой, важен график работы отделения. Получить пенсию можно в часы почты.

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Кто получит деньги первым

По данным Пенсионного фонда, к приоритетным категориям получателей относятся:

участники боевых действий и ветераны;

люди с инвалидностью в результате войны;

граждане с особыми заслугами перед Родиной;

члены семей погибших защитников.

Для этих категорий выплаты предусмотрены до 10 числа каждого месяца.

Как проверить дату выплаты

Узнать, когда поступит пенсия за декабрь, можно несколькими способами.

Самый простой - через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. После авторизации необходимо открыть раздел "Моя пенсия", где отображается дата выплаты.

Также можно позвонить по горячей линии ПФУ по номеру 0 800 503 753. Звонки бесплатны. Еще один вариант - обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.