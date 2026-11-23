Кілька державних пенсій одночасно в Україні не призначають. Проте для окремих людей закон робить виняток і дозволяє отримувати ще одну виплату від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

Коли доведеться обирати одну пенсію

Стаття 10 закону №1058-IV передбачає: якщо людина має право одразу на пенсію за віком, по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника, вона повинна обрати один вид пенсії. Призначити всі виплати одночасно не можна.

Наприклад, людина вже отримує пенсію за віком. Після смерті чоловіка або дружини в неї з'являється право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Просто додати другу виплату до першої вона не зможе.

Так само діє правило для людей, які мають право і на пенсію за віком, і на пенсію по інвалідності.

Які виплати можна отримувати разом

Закон дозволяє одночасно отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника та державну соціальну допомогу. Це стосується людей з інвалідністю з дитинства. Для цього мають виконуватися три умови:

інвалідність встановлена до 18 років;

людина має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника;

вона відповідає умовам призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства.

Є ще один виняток. Пенсійні виплати можна отримувати одночасно з різних рівнів пенсійної системи, наприклад державну пенсію та виплати з недержавної пенсійної системи. Це передбачає частина четверта статті 2 закону №1058-IV.

Нагадаємо, пенсію раніше 60 років можуть оформити люди зі стажем на важких і шкідливих роботах.

За Списком № 1 її призначають після 50 років, за Списком № 2 - після 55 років.