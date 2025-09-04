UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Пенсія достроково: хто з українських батьків може вийти раніше та за яких умов

Фото: Багатодітна родина (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні багатодітні матері та батьки, а також батьки дітей з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями мають право на дострокове призначення пенсії за віком.

Хто може скористатися

Право на дострокову пенсію мають:

  • жінки, які народили та виховали до 6-річного віку п’ятьох і більше дітей;
  • матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;
  • батьки, які виховують таких дітей (за вибором матері або у разі її відсутності - на підставі рішення суду чи свідоцтва про смерть).

Умови призначення

Отримати пенсію можна:

  • для жінок - після досягнення 50 років та за наявності щонайменше 15 років страхового стажу;
  • для чоловіків - після 55 років та за наявності не менше 20 років стажу.

Заяву про призначення дострокової пенсії необхідно подати до територіального органу Пенсійного фонду України. При цьому обов’язкове документальне підтвердження: заява матері про згоду на оформлення пенсії батьку, рішення суду або свідоцтво про смерть.

Раніше РБК-Україна розповідало, що уряд не планує підвищувати пенсійний вік в Україні, але готуються інші зміни у пенсійній сфері. Міністр соцполітики Денис Улютін заявив, що доступ до солідарної системи буде можливий лише після набуття необхідного стажу. Спеціальні пенсії хочуть перевести у професійні й фінансувати їх з окремих джерел.

Нагадаємо, розмір пенсії в Україні залежить від стажу та заробітної плати. У середньому українці отримують близько чверті своєї зарплати, тоді як у ЄС пенсія становить близько 40% середньої зарплати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні