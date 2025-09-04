Пенсія достроково: хто з українських батьків може вийти раніше та за яких умов

Раніше РБК-Україна розповідало, що уряд не планує підвищувати пенсійний вік в Україні, але готуються інші зміни у пенсійній сфері. Міністр соцполітики Денис Улютін заявив, що доступ до солідарної системи буде можливий лише після набуття необхідного стажу. Спеціальні пенсії хочуть перевести у професійні й фінансувати їх з окремих джерел.

Нагадаємо, розмір пенсії в Україні залежить від стажу та заробітної плати. У середньому українці отримують близько чверті своєї зарплати, тоді як у ЄС пенсія становить близько 40% середньої зарплати.