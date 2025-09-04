RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Пенсия досрочно: кто из украинских родителей может выйти раньше и при каких условиях

Фото: Многодетная семья (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине многодетные матери и отцы, а также родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту.

Кто может воспользоваться

Право на досрочную пенсию имеют:

  • женщины, родившие и воспитавшие до 6-летнего возраста пятерых и более детей;
  • матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;
  • родители, воспитывающие таких детей (по выбору матери или в случае ее отсутствия - на основании решения суда или свидетельства о смерти).

Условия назначения

Получить пенсию можно:

  • для женщин - по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа;
  • для мужчин - после 55 лет и при наличии не менее 20 лет стажа.

Заявление о назначении досрочной пенсии необходимо подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. При этом обязательно документальное подтверждение: заявление матери о согласии на оформление пенсии отцу, решение суда или свидетельство о смерти.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что правительство не планирует повышать пенсионный возраст в Украине, но готовятся другие изменения в пенсионной сфере. Министр соцполитики Денис Улютин заявил, что доступ к солидарной системе будет возможен только после приобретения необходимого стажа. Специальные пенсии хотят перевести в профессиональные и финансировать их из отдельных источников.

Напомним, размер пенсии в Украине зависит от стажа и заработной платы. В среднем украинцы получают около четверти своей зарплаты, тогда как в ЕС пенсия составляет около 40% средней зарплаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в Украине