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Пенсия по 7 тысяч гривен: при каких условиях украинцы могут ее получать

Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Министерство социальной политики вместе с Верховной радой разрабатывают модель, по которой украинцы смогут получать пенсию в размере 7 тысяч гривен. Такие пенсии возможны для будущих поколений при выходе на накопительную систему.

Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина.

Она сообщила, что пример такой модели был представлен президенту. Для этого необходимо навести порядок в солидарной системе.

"При сегодняшних зарплатах, при минимальной доходности, человек смог бы получать из двух источников - солидарного и накопительного уровней - 7 тысяч гривен. Это средняя выплата", - заявила Лазебная.

Министр отметила, что если человек за 35 лет будет откладывать по 600 гривен, то это позволило бы ему получать выплаты в течение 15 лет в среднем по 3200 гривен. К этой сумме также добавляется пенсию из солидарной системы 3500 грн.

"Это, конечно, в ценах сегодняшнего дня. Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) - это реальный уровень", - считает Лазебная.

Сейчас законопроект о накопительной пенсии разрабатывает профильный комитет Рады.

Напомним, в начале марта Минсоцполитики анонсировало рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен.

Также РБК-Украина писало, что с 1 апреля в Украине проведут перерасчет пенсий для 2 млн человек.

Отметим, плановую индексацию пенсий в 2021 году провели с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения пенсии был установлен на уровне 100 гривен.

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Новости Украины пенсииМинистерство социальной политикипенсия в Украине
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