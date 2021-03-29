Пенсия по 7 тысяч гривен: при каких условиях украинцы могут ее получать

Она сообщила, что пример такой модели был представлен президенту. Для этого необходимо навести порядок в солидарной системе.

"При сегодняшних зарплатах, при минимальной доходности, человек смог бы получать из двух источников - солидарного и накопительного уровней - 7 тысяч гривен. Это средняя выплата", - заявила Лазебная.

Министр отметила, что если человек за 35 лет будет откладывать по 600 гривен, то это позволило бы ему получать выплаты в течение 15 лет в среднем по 3200 гривен. К этой сумме также добавляется пенсию из солидарной системы 3500 грн.

"Это, конечно, в ценах сегодняшнего дня. Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) - это реальный уровень", - считает Лазебная.

Сейчас законопроект о накопительной пенсии разрабатывает профильный комитет Рады.