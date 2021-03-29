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Пенсія по 7 тисяч гривень: за яких умов українці можуть її отримувати

Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Міністерство соціальної політики разом з Верховною радою розробляють модель, за якою українці зможуть отримувати пенсію у розмірі 7 тисяч гривень. Такі пенсії можливі для майбутніх поколінь при виході на накопичувальну систему.

Про це розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона повідомила, що приклад такої моделі був представлений президенту. Для цього необхідно навести порядок у солідарній системі.

"При нинішніх зарплатах, при мінімальної прибутковості, людина змогла б одержувати з двох джерел - солідарного і накопичувального рівнів - 7 тисяч гривень. Це середня виплата", - заявила Лазебна.

Міністр зазначила, що якщо людина за 35 років буде відкладати по 600 гривень, то це дозволило б йому отримувати виплати протягом 15 років у середньому за 3200 гривень. До цієї суми додається пенсію із солідарної системи 3500 грн.

"Це, звичайно, в цінах сьогоднішнього дня. Ми взяли для розрахунків річну прибутковість в 3% вище інфляції (0,25% в місяць) - це реальний рівень", - вважає Лазебна.

Зараз законопроект про накопичувальну пенсії розробляє профільний комітет Ради.

Нагадаємо, на початку березня Мінсоцполітики анонсувало збільшення пенсій в Україні до 7 тисяч гривень.

Також РБК-Україна писало, що з 1 квітня в Україні проведуть перерахунок пенсій для 2 млн осіб.

Зазначимо, планову індексацію пенсій у 2021 році провели з коефіцієнтом 1,11. Мінімальний розмір підвищення пенсії був встановлений на рівні 100 гривень.

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Новини України пенсіїМіністерство соціальної політикипенсия в Украине
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