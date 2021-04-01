Пенсійний вік для частини українців підвищили з 1 квітня: кого це торкнеться
Для жінок 1961 року народження пенсійний вік підвищено з 1 квітня 2021 року. Це останній етап реформи, і тепер всі українці будуть виходити на пенсію у 60 років.
Це передбачено законом про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, прийнятим в 2011 році.
Згідно з законом, кожен рік пенсійний вік для жінок збільшувався на півроку. У 2021 році відбудеться останній етап підвищення.
Таким чином, право на отримання пенсії у віці 59 років 6 місяців мають жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.
У 60 років на пенсію будуть виходити жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року.
Крім того, пенсійною реформою 2017 року було передбачено поступове підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Починаючи з 2018 року вимога до стажу підвищується на 12 місяців, поки у 2028 році він не досягне 35 років. Зараз право на пенсію в 60 років мають українці зі стажем 28 років. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.
Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 квітня 2021 року проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії будуть перераховані приблизно для 2 млн осіб.
Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн пенсіонерів. З переобрахованих розмір пенсій буде підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів,