Пенсионный фонд Украины обнародовал структуру своих доходов

Доходы Пенсионного фонда Украины в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24,3% до 104,4 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ПФУ в Facebook.

По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ за этот период составили 54,3 млрд грн, поступления из государственного бюджета - 49,8 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров Украины 16 января утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год. Общая сумма доходов бюджета ПФУ на 2019 год определена в сумме 398,2 млрд грн. Собственные доходы предусмотрены в сумме 230,5 млрд горн, запланированный объем ассигнования из госбюджета - в сумме 167,5 млрд грн. Общий объем расходной части бюджета ПФУ определен в размере 397,7 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 марта дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки евроблях. Единовременная доплата будет выплачиваться равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Единовременная доплата к пенсии установлена 2 095 111 лицам. В 2019 году в Пенсионный фонд Украины от растаможки автомобилей с еврономерами поступило 4,7 млрд грн.