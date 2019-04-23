Пенсійний фонд України оприлюднив структуру своїх доходів

Доходи Пенсійного фонду України у I кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 24,3% до 104,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби ПФУ у Facebook.

За даними прес-служби, власні доходи ПФУ за цей період становили 54,3 млрд грн, надходження з державного бюджету - 49,8 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 16 січня затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2019 рік. Загальна сума доходів бюджету ПФУ на 2019 рік визначена в сумі 398,2 млрд грн. Власні доходи передбачені в сумі 230,5 млрд горн, запланований обсяг асигнування з держбюджету - в сумі 167,5 млрд грн. Загальний обсяг видаткової частини бюджету ПФУ визначено в розмірі 397,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 березня додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Одноразова доплата буде виплачуватися рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні і в квітні. Одноразова доплата до пенсії встановлена 2 095 111 особам. У 2019 році в Пенсійний фонд України від розмитнення автомобілів з єврономерами надійшло 4,7 млрд грн.