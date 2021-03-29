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Пенсійний фонд недоотримав 4 млрд гривень через пільги для ФОПів у 2020 році

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 08:43
Пенсійний фонд недоотримав 4 млрд гривень через пільги для ФОПів у 2020 році Фото: Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

В Міністерстві соціальної політики розповіли, що минулого року Пенсійний фонд недоотримав 4 млрд гривень через пільги ФОПам через карантин. Для них, зокрема, впровадили нову соціальну програму допомоги на дітей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна.

Крім того, за її словами, звільнили підприємців 1 та 2 категорії та інших самозайнятих від сплати соціального внеску, при цьому періоди несплати зарахували їм до страхового стажу.

"Ми свідомо на це йшли, знаючи, що не отримуємо кошти до бюджету Пенсійного фонду. Ціна цього питання близько 4 мільярдів, але не це було головним", - повідомила вона.

Лазебна зазначила, що підтримуючи пенсіонерів, влада підтримує доходи домогосподарства.

"Коли ми таргетували цільові групи, то побачили, що у 50% домогосподарств проживає хоча б один пенсіонер. Тому, підтримуючи пенсіонерів, ми підтримуємо доходи домогосподарства. Як потім виявилось, до таких же висновків прийшли в інших країнах", - додала вона.

Нагадаємо, українська влада вирішила відновити компенсації фізичним особам-підприємцям і найманим працівникам, які постраждали від карантину.

Основні умови компенсації за карантин прописані в законопроекті, який Верховна рада розгляне 30 березня.

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