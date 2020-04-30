Пенсионный фонд назвал размер индексации пенсий в мае

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел индексацию пенсий и в мае 2020 года профинансирует повышенные выплаты для 8,36 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отметили в пресс-службе, пенсии пересчитаны с применением коэффициента увеличения средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, в размере 1,11. Согласно решению правительства, размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривен.

Кроме того учтено, что размер пенсионных выплат у получателей пенсий, назначенных согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которые получили страховой стаж (35 лет мужчины и 30 лет женщины), не может быть ниже 2100 гривен.

Перерасчет произведен автоматически (без личных обращений) для 9,9 миллиона пенсионеров. Размер пенсий повышен 8,36 миллиона человек. Средний размер повышения - 259,41 гривен.

По данным ПФУ, размер повышения составит:

100 гривен - 45% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 37,9% пенсионеров,

от 400 гривен до 500 гривен - 6,1% пенсионеров,

от 500 гривен до 700 гривен - 5,6% пенсионеров,

от 700 гривен до 1000 гривен - 3,1% пенсионеров,

более 1000 гривен - 2,3% пенсионеров.

Выплата проиндексированных пенсий будет проводиться с 4 мая 2020 года в установленные даты выплат пенсионерам путем зачисления на счета в банках или через АО "Укрпошта".

Отметим, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен. Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что постановление Кабинета министров о плановой индексацию пенсий с 1 мая 2020 года касается 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров. Как отметила министр, средний размер повышения после индексации составит 260 гривен. Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен.