Пенсійний фонд назвав розмір індексації пенсій у травні

Пенсійний фонд України (ПФУ) провів індексацію пенсій та у травні 2020 року профінансує підвищені виплати для 8,36 мільйона осіб. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, у розмірі 1,11. Відповідно рішення уряду, розмір підвищення в результаті перерахунку не може бути менше 100 гривень.

Крім того враховано, що розмір пенсійних виплат у одержувачів пенсій, призначених згідно закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", які набули необхідного страхового стажу (35 років чоловіки та 30 років жінки), не може бути нижче 2100 гривень.

Перерахунок проведено автоматично (без особистих звернень) для 9,9 мільйона пенсіонерів. Розмір пенсій підвищено 8,36 мільйона осіб. Середній розмір підвищення - 259,41 гривень.

За даними ПФУ, розмір підвищення становитиме:

100 гривень - 45% пенсіонерів,

від 100 гривень до 400 гривень - 37,9% пенсіонерів,

від 400 гривень до 500 гривень - 6,1% пенсіонерів,

від 500 гривень до 700 гривень - 5,6% пенсіонерів,

від 700 гривень до 1000 гривень - 3,1% пенсіонерів,

понад 1000 гривень - 2,3% пенсіонерів.

Виплата проіндексованих пенсій буде проводитись з 4 травня 2020 року у встановлені пенсіонерам дати виплат шляхом зарахування на рахунки в банках або через АТ "Укрпошта".

Відзначимо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень. Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що постанова Кабінету міністрів про планову індексацію пенсій з 1 травня 2020 року стосується 8,4 млн пенсіонерів із загальної кількості 11,3 млн пенсіонерів. Як зазначила міністр, середній розмір підвищення після індексації становитиме 260 гривень. Найменше підвищення встановлено на рівні 100 гривень.