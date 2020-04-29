ПФУ начал финансирование майских пенсий

Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

В мае большинство пенсионеров получать добавку к выплатам

Пенсионный фонд Украины 29 апреля 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за май. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отметили в пресс-службе, на пенсионные выплаты направлено первые 689,6 млн грн.

Выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на счет в банке, а тем, кто избрал АО "Укрпошта", пенсии почтальоны доставят домой, говорится в сообщении.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 24 апреля 2020 года завершил финансирование пенсий за месяц. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 46,7 млрд грн, что на 10,66 млрд грн больше, чем в марте (36,04 млрд грн).

Отметим, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен. Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что постановление Кабинета министров о плановой индексацию пенсий с 1 мая 2020 года касается 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров. Как отметила министр, средний размер повышения после индексации составит 260 гривен. Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен.