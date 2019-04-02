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Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій і субсидій

Новини » Економіка    02.04.2019 - 17:15
Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій і субсидій
Фото: колаж (РБК-Україна)

Пенсії виплачують за квітень, субсидії - за березень

Пенсійний фонд України 2 квітня розпочав фінансування пенсій за квітень та житлових субсидій за березень 2019 року. Про це повідомляє ПФУ на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, на пенсійні виплати направлено перші 590,7 млн грн, на монетизовані субсидії - 84,6 млн грн.

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій і субсидій

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд станом на 25 березня 2019 року завершив фінансування пенсій та житлових субсидій за місяць. На пенсійні виплати в березні направлено 36,41 млрд грн, на монетизовані субсидії - 3,98 млрд грн.

Нагадаємо, субсидії грошима почали виплачувати з 1 березня 2019 року. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%. За останніми розрахунками середній розмір монетизованої субсидії становитиме 1676 грн.

Всі решта можуть отримати субсидії в Ощадбанку з 12 березня. При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів "Швидка копійка" субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який в подальшому буде зараховуватися субсидія.

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